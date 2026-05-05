В московском парке имени Лужкова появится инсталляция ко Дню герба и флага
В парке имени Юрия Лужкова в Москве 6 мая перед северным входом появится инсталляция, посвященная Дню герба и флага Москвы.
Для посетителей также подготовили праздничную программу, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
Горожане смогут принять участие в забегах, мастер-классах по созданию сувениров и пленэре. Рядом с новой инсталляцией до 6 июня будет работать фотовыставка «Москва в сердце».
Для любителей творчества проведут мастер-классы по изготовлению древа семьи и экосувениров. В программе также акварельный пленэр на свежем воздухе, где каждый сможет создать этюды с весенними цветами.
