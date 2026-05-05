В Курске открылась выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается»

Для выставки объединили свои усилия пять учреждений: Курский областной краеведческий музей, Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Музей Победы, Самарский областной художественный музей и Российский национальный музей музыки.Посетители могут увидеть личные вещи участников Великой Отечественной войны, фронтовые письма, мединструменты и предметы солдатского быта. Отдельная часть посвящена живописи и графике художников, прошедших войну, а также архивным снимкам и ранее не выставлявшимся раритетам. К тому же в экспозицию вошли произведения курских авторов и подлинные предметы из фондов местных музеев.