В Красноярске пройдет международный фестиваль «СибирьДок»

Фото: АГН "Москва"

Мероприятие запланировано на период с 27 ноября по 6 декабря.Организатор фестиваля Николай Бем сообщил о старте приема заявок. По его словам, новинкой этого года станет полноценная деловая программа с питчингом проектов из стран СНГ.Фестиваль проводится в Красноярске с 2023 года. В 2025 году Гран-при получил фильм из Франции «Лодки» режиссера Винсента Бужона. В этом году в программу войдут три направления: международные конкурсы полнометражных (60–180 минут), коротких и средних (10–60 минут) лент, а также российская программа (10–180 минут). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.