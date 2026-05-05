Два российских фильма взяли награды на кинофестивале в США

Список победителей опубликован организаторами смотра. Золото присуждено фильму Алексея Дегтярева «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022), рассказывающему о советском боксере Андрее Борзенко, который прошел через концентрационный лагерь.Серебряную награду получила работа Саиды Медведевой Viner Takes it All, посвященная бывшему президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженному тренеру России Ирине Винер. Всемирный фестиваль независимого кино проводится с 1961 года, в 2026 году он состоялся в 59-й раз.