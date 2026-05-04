Музей современной истории откроет выставку «Жириновский навсегда»

Проект реализуется в соответствии с указом президента «О праздновании 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского» и призван раскрыть многогранный образ одного из ключевых государственных деятелей современной России.Экспозиция выходит за рамки привычного публичного образа Владимира Жириновского и показывает личность, сформированную задолго до политической карьеры: детство, юность, учебу, службу, научные поиски. Как подчеркивают организаторы, «Владимир Вольфович оставил глубокий след не только в политической истории страны, но и в культурной памяти поколений. Он обладал редким даром находить общий язык как с главами государств, так и с обычными гражданами, потому что искренне, всей душой болел за Россию. Его деятельность была направлена на укрепление государственного суверенитета, продвижение национальных интересов и достижение великодержавного статуса России на мировой арене».Отдельное место в экспозиции отведено интеллектуальному наследию основателя ЛДПР и учредителя Университета мировых цивилизаций. Главный акцент сделан на человеческом измерении: письмах, заметках, предметах быта и семейных снимках, многие из которых будут показаны впервые.Среди ключевых экспонатов — рукопись первой программы ЛДПР, личные вещи, награды и архивные документы из семейного фонда, уникальные фотоматериалы разных лет, а также редчайший алмаз «Владимир Жириновский».