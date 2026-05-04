В Москве завершились «Большие гастроли» Александринского театра

Гастроли проходили с середины апреля на сценах МХТ имени А.П. Чехова и Театра имени Моссовета. Нынешний 2026 год для Национального драматического театра России стал вдвойне юбилейным: в феврале 80-летие отметил его президент, народный артист России Валерий Фокин, а в августе сам театр готовится к 270-летию.Президент Александринского театра Валерий Фокин назвал гастроли важным художественным экзаменом, поскольку необходимо адаптировать спектакль к другой сцене и зрителю, сохранив его художественное лицо. Он подчеркнул, что в Москву привезли постановки разных режиссеров, чтобы продемонстрировать разнообразие стилей, жанров и творческую форму труппы.Все показанные на чеховской сцене спектакли стали московскими премьерами: это недавние работы как молодых режиссеров, так и ведущих мастеров. Главным событием юбилейного сезона назван спектакль Валерия Фокина «РЕВИЗОР с продолжением» по пьесе Николая Гоголя, премьера которого в Санкт-Петербурге состоялась 27 февраля 2026 года.Кроме того, на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова показали театральную фантазию Никиты Кобелева «На дне» и постановку Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса» по роману «Мать». На Малой сцене зрители увидели «Человека из Дублина» в постановке Андрея Калинина (вольная композиция по модернистской прозе начала XX века) и «Моего друга Лапшина» в постановке Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа.В Театре Моссовета прошел спектакль Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр», текст которого создан на основе стенограммы собрания коллектива ГосТИМа в декабре 1937 года после статьи Платона Керженцева в газете «Правда».