Музей музыки открыл в Монголии выставку о Шостаковиче

Экспозиция приурочена к 135-летию Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича и посвящена жизни и творчеству двух выдающихся отечественных композиторов.Посетители могут познакомиться с редкими архивными материалами, включая авторские рукописи, нотные издания, афиши и фотографии. Два раздела выставки — «В поисках своего Я» и «Параллели и пересечения» — освещают начало творческого пути Прокофьева и Шостаковича, а также точки соприкосновения их творческих миров. Отдельная часть экспозиции посвящена произведениям военных лет, ставшим символом надежды и стойкости.Выставка полностью переведена на монгольский язык. Также с помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи ключевых сочинений. Проект реализуется при поддержке МИД РФ и Россотрудничества в рамках международного гуманитарного проекта «Восходящие звезды» с участием студентов и выпускников Московской государственной консерватории им. Чайковского.