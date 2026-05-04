Фестиваль «Киномаевка» в Крыму собрал более 5 тысяч гостей

Гостями смотра стали более 5 тысяч человек. С 1 по 3 мая зрителям и профессионалам показали более 70 кинокартин.Гостям фестиваля впервые представили семейную комедию «Старый орел», военную драму «Семь верст до рассвета» и мелодраму «Где ты?». Особыми событиями стали ленты «Малыш», сериал «Семья „Ахмат“» и проект о детях из Новороссии и Донбасса «СВОи дети».На «Киномаевку» приехали делегации из ДНР, Чеченской Республики, Пермского, Краснодарского, Приморского краев, а также Московской, Калининградской, Челябинской, Мурманской, Свердловской областей и других регионов. В фестивале участвовали представители «Мосфильма», «Ленфильма», «Сахафильма», Свердловской киностудии и Госфильмофонда России. Для гостей организовали акустические вечера, диджей-сеты и выступления Ивана Алексеева-Лару, Сергея Бобунца, фолк-группы «Хвоя» и группы «Три дня дождя».