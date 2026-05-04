Российский павильон на Венецианской биеннале закроют для публики

Фото: кадр видео

Как утверждает издание, это связано с санкционными ограничениями. В материале приводится документ, который в понедельник направят в правительственный дворец Киджи. Адвокат фонда биеннале Дебора Росси поясняет, что вернисаж с 5 по 8 мая 2026 года организуют как частное мероприятие по приглашениям, закрытое для публики. Из-за действующих санкций Российская Федерация не может получить разрешение на открытие своего павильона для посетителей, поэтому он будет недоступен в дни работы выставки.Ранее руководство биеннале объявило об отставке международного жюри во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас, хотя официальные причины не назывались. Участие России уже вызывало дискуссии и протесты, члены жюри заявляли, что не будут отмечать премиями проекты России и Израиля. Кроме того, Еврокомиссия подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 млн евро из-за приглашения российской стороны.