В Литературном музее Даля открылась выставка «Люди декабря»
В Литературном музее имени В.И. Даля 29 апреля открылась выставка «Люди декабря», приуроченная к 200-летию выступления декабристов на Сенатской площади, восстания Черниговского полка, а также к событиям следствия и работы Верховного Суда 1826 года.
Экспонаты охватывают период с ноября 1825 года (кончина Александра I) по август 1856 года, когда Александр II подписал амнистию декабристам. Среди них — портреты, личные вещи, документы, рукописи и книги из коллекции музея, многие из которых показывают впервые. Особого внимания заслуживает письмо Александра I о восстании Семеновского полка и распоряжение великого князя Николая Павловича от 13 декабря 1825 года. В экспозиции также представлено «Евангелие» декабриста Гавриила Батенькова — единственная книга, бывшая с ним в одиночной камере Петропавловской крепости, которую он годами переводил в уме, не имея бумаги.
Основная часть посвящена 37 героям из 579 привлеченных к следствию, причем 121 из них предали Верховному Суду. Центр выставки поделен на блоки: «Заключенные в крепости», «Оставленные без внимания», «Сосланные в Сибирь» и «Отправленные на Кавказ». Отдельный мультимедийный раздел «Солдатский зал» рассказывает о роли рядовых в восстании, а еще один блок, созданный Молодежным советом музея, посвящен пути осужденных от Петропавловской крепости до Петровского завода. Кроме того, студенты Российского государственного университета имени Косыгина подготовили комиксы и иллюстрации, по-современному обыгрывающие стереотипы и исторические анекдоты о декабристах.
Выставка работает до 23 августа.
