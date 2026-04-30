В Литературном музее Даля открылась выставка «Люди декабря»

В Литературном музее имени В.И. Даля 29 апреля открылась выставка «Люди декабря», приуроченная к 200-летию выступления декабристов на Сенатской площади, восстания Черниговского полка, а также к событиям следствия и работы Верховного Суда 1826 года.





Экспонаты охватывают период с ноября 1825 года (кончина Александра I) по август 1856 года, когда Александр II подписал амнистию декабристам. Среди них — портреты, личные вещи, документы, рукописи и книги из коллекции музея, многие из которых показывают впервые. Особого внимания заслуживает письмо Александра I о восстании Семеновского полка и распоряжение великого князя Николая Павловича от 13 декабря 1825 года. В экспозиции также представлено «Евангелие» декабриста Гавриила Батенькова — единственная книга, бывшая с ним в одиночной камере Петропавловской крепости, которую он годами переводил в уме, не имея бумаги.



