Фестиваль Правильного кино собрал более 50 тысяч зрителей

VI Международный фестиваль Правильного кино завершился в Музее Победы, собрав более 50 тысяч зрителей, передает пресс-служба Минкультуры России.



Торжественная церемония закрытия прошла в кинотеатре «Поклонка», где объявили победителей конкурса. Лучшие работы представили кинематографисты из России, КНР, Италии и Республики Беларусь. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в честь 81-й годовщины Победы.





Всего на фестивале показали 67 фильмов, отобранных из более чем 500 заявок. Ленты были посвящены традиционным ценностям, гуманистическим идеалам и милосердию. У зрителей была возможность пообщаться с режиссерами, актерами и продюсерами. Показы охватили около тысячи площадок в более чем 70 регионах России и 20 зарубежных странах.





Гран-при фестиваля получил фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки». Лучшим игровым фильмом признана итальянская драма «Неаполь — Нью-Йорк». В номинации «Лучший документальный фильм» победила лента «Путь», а лучшим анимационным фильмом стал китайский мультфильм «Кунг-фу кот». Приз за лучшую режиссуру вручили картине «Иваново дело». Среди короткометражных работ отметили игровой фильм «Кресты», анимационную ленту «Кот Васька. О жизни в блокадном Ленинграде» и документальную картину «Надя, вперед!». В номинации «Герои нашего времени» победил фильм «Виктория».



