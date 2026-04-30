«Ленком Марка Захарова» представит выставку написанных на бронелистах православных образов

В театре «Ленком Марка Захарова» 7 мая откроется выставка православных образов, написанных на бронелистах, которые спасли жизнь бойцам СВО.



Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Авторами замысла стали священнослужители московского Данилова монастыря, предложившие изобразить небесных покровителей на металле, принявшем на себя удар. Идею подхватили студенты Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки. Так древняя традиция наносить лики святых на воинские доспехи получила новое воплощение: бронеплита, задержавшая осколок, стала окладом для иконы, сообщают организаторы.



