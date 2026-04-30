В Москве пройдет первый фестиваль «Композиторы XXI века»
Первый фестиваль современной академической музыки «Композиторы XXI века» пройдет в Москве с 10 по 31 мая.
В афише значится 14 концертов, на которых будут исполнены сочинения ведущих российских и зарубежных авторов. Среди них Александр Чайковский, Леонид Десятников, Владимир Мартынов, а также эстонец Арво Пярт и француз Янис Ксенакис. К участию приглашены известные исполнители, в том числе пианист Борис Березовский, камерные и симфонические коллективы.
Площадкой фестиваля выбрана «Галерея Нико». Организаторы отмечают, что камерная обстановка позволит слушателям воспринимать современную музыку как личный художественный опыт.
Художественный руководитель проекта Варвара Мягкова пояснила: «Мы хотели перенести в реальность пространство живого общения композиторов, музыкантов и слушателей. Акцент на диалог внутри искусства — основа нашего проекта».
Главной задачей смотра авторы ставят показать актуальную музыку как живой процесс и расширить представление широкой аудитории о ней. Кроме того, в рамках фестиваля планируется поддержка молодых авторов и исполнителей, а в дальнейшем — запуск образовательных инициатив и расширение географии.
Фото: пресс-служба Минкультуры России