В Москве открылось новое здание картинной галереи Василия Нестеренко

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко на Бутырской улице.



Собянин сообщил, что здание галереи возведено по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. В разработке архитектурной концепции участвовал сам художник.



«Это полноценный музей, включающий основную экспозицию, залы для проведения сменных выставок и культурных мероприятий, фондохранилище и реставрационные мастерские», — отметил градоначальник.









Мэр добавил, что работы художника охватывают разные эпохи — от Смутного времени и битвы за Севастополь до современных событий, включая специальную военную операцию. Отдельное место занимают полотна, посвященные Русской православной церкви. Собянин подчеркнул, что картины Нестеренко трогают душу, актуальны и отвечают духу времени, образуя единую историческую ткань.