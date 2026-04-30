«Эрьзя-Центр» представил выставку «Ветер перемен»

В «Эрьзя-Центре» стартовала выставка современного искусства «Ветер перемен».



Вернисаж собрал более пятидесяти гостей, которые пришли познакомиться с работами художников из разных регионов России, сообщают организаторы.





В экспозиции представлено свыше семидесяти произведений. Свое творчество показали 46 авторов из Москвы, Севастополя, Симферополя, Подольска, Нижнего Новгорода, Астрахани, Перми, Тюмени. Зрители увидели портреты, пейзажи, натюрморты, абстракции, а также ботанические барельефы и икебану.





«Важно, что мы даем возможность авторам из разных уголков России делиться взглядом на разные процессы, выражать себя и переосмыслять предложенные нами темы. С каждой выставкой география участников растет, что позволяет познакомить зрителей выставочных галерей с произведениями широкого круга мастеров и живописцев, а самим творцам обмениваться опытом и черпать вдохновение друг у друга», — отметила куратор проекта Влада Просвиркина.



