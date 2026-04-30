Эрмитаж представил выставку об истории османского и анатолийского приданого

В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Сокровища невест. История османского и анатолийского приданого».



Экспозиция представляет турецкую культуру второй половины XIX века через традиции подготовки девушки к свадьбе. В экспозицию вошло более 80 предметов из коллекций Институтов Олгунлашма министерства национального образования Турецкой Республики. Среди них — свадебные платья конца XIX столетия, украшенные изысканной вышивкой предметы женской одежды, домашний текстиль из шелка и хлопка, ювелирные украшения, атрибуты кофейной церемонии, медная посуда, банные чаши для воды и деревянные туфли на высокой подошве.





Центральное место занимает приданое («чеиз»), которое в османской семье начинали собирать с рождения девочки. Выставка знакомит с этапами бракосочетания: сватовство, помолвка, хамам невесты, «Ночь хны», заключение брака («никах») и передача невесты («зифаф»). Особое внимание уделено вышитым квадратным салфеткам бохча — они служили и упаковкой для переноса вещей в дом мужа, и хранилищем банных принадлежностей.



Посетить выставку можно до 26 июля.