Большой Московский цирк в 2025 году принял почти 950 тысяч посетителей

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что цирк, являющийся крупнейшим в Европе, отмечает 55-летие.«Наш цирк — крупнейший в Европе, в год он проводит примерно три сотни грандиозных спектаклей. В прошлом году их посетили почти 950 тысяч зрителей. Большое внимание привлек Всемирный фестиваль циркового искусства „Идол-2025“», — написал Собянин.По его словам, в цирке работают пять сменяющихся манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и светодиодный, а также используются мультимедийные экраны, объемный звук и оборудование для световых и пиротехнических эффектов. Мэр добавил, что в прошлом году было принято решение о строительстве для цирка нового современного здания в Мнёвниковской пойме. Проект разрабатывается так, чтобы зрители могли проводить там целый день в комфортном пространстве с зонами досуга и детских развлечений.Помимо традиционных представлений, планируются концерты, иммерсивные шоу, спектакли и выставки. Вместимость нового цирка составит до 5 тысяч зрителей, он станет одной из лучших и технологически оснащенных мировых площадок.