Стартовал прием заявок на фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» открыл прием заявок.



Юбилейный смотр пройдет 28–30 сентября 2026 года в Смоленске и 1–2 октября 2026 года в Минске.





Как сообщили в пресс-службе фестиваля, конкурсный отбор продлится до 10 июля 2026 года. К участию в основном конкурсе приглашаются авторы документальных фильмов, темы которых отражают жизнь людей на евразийском пространстве и за его пределами — от локальных моментов до глобальных историй. Организаторы подчеркивают важность авторского взгляда, качества и честной подачи. География участников не ограничена.





Для молодых кинематографистов в возрасте от 16 до 35 лет предусмотрен отдельный конкурс «Евразия.DOC: 4 минуты». Заявки на него принимаются до 20 июля 2026 года.





Директор фестиваля Валерий Шеховцов отметил, что за десять лет «Евразия.DOC» вырос в международный форум, где документальное кино говорит о нашем общем времени — честно и без купюр. Он пригласил авторов, которым есть что сказать, стать частью этой истории.



