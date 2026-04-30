В Красноярске начались съемки сериала «Наш спецназ»

В течение нескольких недель съемочная группа кинокомпании «Триикс медиа» будет работать над двумя сериями — «Погоня» и «Вызов».Действие развернется на живописных и хорошо узнаваемых местных локациях, включая набережную Енисея, природные заповедники и окрестности тайги. Особый упор сделан на натурные съемки: зрителям предстоит увидеть масштабные погони, перестрелки, операции по задержанию преступников, а также динамичные сцены в горах и на воде, рассказали создатели.Сериал «Наш спецназ» выходит с 2022 года. Роли в проекте играют Алексей Кравченко, Сергей Горобченко, Никита Василевский, Никита Чеканов, Андрей Папанин, Матвей Жизневский, Василий Митькин, Людмила Волкова, Владимир Брест, Вадим Бадмацыренов.