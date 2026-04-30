Для съемок «Черного шелка» создали одну из крупнейших LED-декораций
На съемках российско-китайского фильма «Черный шелк» задействована одна из крупнейших в России декораций, созданных с применением LED-экранов, сообщил режиссер картины Андрей Волгин, передает ТАСС.
По его словам, вокруг декорации цеппелинов установлено огромное количество таких экранов. Режиссер подчеркнул, что продолжение франшизы сознательно расширяет рамки проекта: повышаются ставки в драматургии, визуальных решениях, количестве локаций и актерском составе. «Черный шелк» сочетает жанры приключенческого кино, детектива и мелодрамы, но не претендует на документальную достоверность.
«Мы не играем в историческую справку, у нас есть допуски, которые приемлемы в рамках жанра. Но китайские партнеры помогают нам не ошибиться в важных деталях», — добавил Волгин.
По его словам, вокруг декорации цеппелинов установлено огромное количество таких экранов. Режиссер подчеркнул, что продолжение франшизы сознательно расширяет рамки проекта: повышаются ставки в драматургии, визуальных решениях, количестве локаций и актерском составе. «Черный шелк» сочетает жанры приключенческого кино, детектива и мелодрамы, но не претендует на документальную достоверность.
«Мы не играем в историческую справку, у нас есть допуски, которые приемлемы в рамках жанра. Но китайские партнеры помогают нам не ошибиться в важных деталях», — добавил Волгин.
«Черный шелк» станет продолжением фильма «Красный шелк». Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов, где появляется загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». К своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Режиссер — Андрей Волгин, сценарий написала Мария Нефедова, генеральный продюсер — Вадим Быркин.
Фото: пресс-служба Минкультуры России