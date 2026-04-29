Литературный музей Даля представил в Китае выставку о Достоевском
В Китае стартовала экспозиция, посвященная Федору Достоевскому, подготовленная Литературным музеем им. Даля.
Масштабный проект под названием «Достоевский: человек есть тайна» открылся в Художественном музее Му Синя, расположенном в городе Учжэнь, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Посетители смогут увидеть мемориальные вещи и произведения выдающихся российских графиков XIX–XXI веков, которые раскрывают личность, судьбу и художественный мир классика.
Создателем выставки выступил и сам Музей Му Синя. Арт-директор учреждения, известный китайский художник и легендарная фигура современного писательского искусства Чэнь Даньцин объединил работы разных мастеров в единую художественную инсталляцию, формирующую особое восприятие каждого романа Достоевского.
Всего экспонируется почти 200 подлинных предметов из собрания Литературного музея: письма писателя родным и близким, прижизненные издания, личные вещи, а также графика, включая иллюстрации. Биографическая часть построена в хронологическом порядке — от московского детства до последних дней классика. Здесь можно увидеть портреты Достоевского и его семьи, изображения городов, связанных с его жизнью (Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других). Среди наиболее ценных экспонатов — перо, которым Достоевский писал роман «Братья Карамазовы», и посмертная маска писателя.
Также гостям представлено более 100 художественных трактовок образов и сюжетов из произведений Достоевского, выполненных знаковыми мастерами прошлых столетий: Юрием Пименовым, Ильей Глазуновым, Павлом Боклевским, Николаем Каразиным, Анатолием Гурьевым, Борисом Непомнящим и другими признанными художниками XIX–XXI веков. Выставка «Достоевский: человек есть тайна» продлится до 23 августа.
