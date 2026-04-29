МХАТ им. Горького анонсировал концерт в честь 9 Мая

На Тверском бульваре у здания МХАТ имени М. Горького в День Победы пройдет праздничная программа.



Как сообщили в пресс-службе театра, на ступенях учреждения развернется импровизированная концертная площадка, где прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне.



Первая часть вечера получила название «Путь к Победе». В нее вошли произведения Константина Симонова, Семена Гудзенко, Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Бориса Слуцкого, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы и военные песни. На ступенях театра выступят артисты МХАТ и Московского губернского театра, среди которых Сергей Безруков, Антон Соколов, Олег Цветанович, Вера Шпак, Михаил Кабанов, Ирина Линдт, Анастасия Борисова, Максим Дахненко, Тимур Дружков, Диана Егорова, Екатерина Ливанова, Мария Янко, Иван Середкин, Игорь Назаренко, Николай Каратаев, Эдуард Айткулов, Наталья Медведева, Артем Русин, Полина Маркелова. Также на сцену выйдет оркестр Московского губернского театра под управлением дирижера Сергея Пащенко; режиссером концерта выступает Дмитрий Платонов.



