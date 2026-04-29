Русскому музею передадут в дар панно «Орден Победы» и Фартук-поневу

В Михайловском дворце Русского музея состоится торжественная церемония передачи в дар двух произведений промысла «крестецкая строчка».



В залах народного искусства представители фабрики «Крестецкая строчка» передадут музею сложнейшее по технике панно «Орден Победы» и Фартук-поневу, передает пресс-служба учреждения.





Крестецкая строчка — народный художественный промысел, уходящий корнями в древнюю культуру Новгородской земли. Русский музей с 1930-х годов собирает, изучает и сохраняет образцы этой вышивки, и сегодня его собрание признано самым крупным в мире.



Панно «Орден Победы» было создано мастерами в 2025 году по рисунку Н.Н. Курило; в его орнаменте сочетаются традиционные строчевые узоры — «тарлата», «норвежский паук», «маленькие паучки», «лапка», «настил», «мыльные пузыри» — со сновочными мотивами. Изделие продолжает линию создания сложных сюжетных панно, которыми славится промысел.



Фартук-понева, в свою очередь, предлагает современное прочтение древней славянской понёвы — символа рода, женской силы и связи с традицией, превращая исторический элемент костюма в актуальную деталь гардероба.



