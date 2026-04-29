Музей-заповедник «Коломенское» пополнился новым обитателем
В музее-заповеднике «Коломенское» пополнение: на Конюшенном дворе поселился конь по кличке Оптимус, сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что Оптимус уже привык к новой обстановке и теперь участвует в экскурсиях.
Отмечается, что Оптимус уже привык к новой обстановке и теперь участвует в экскурсиях.
Конь сочетает лучшие черты советской тяжеловозной и першеронской пород: от кобылы и жеребца унаследовал силу, выносливость и спокойный нрав. Сейчас он постепенно включается в работу Конюшенного двора: участвует в экскурсионных программах, а в перспективе его задействуют в упряжных работах, фотосессиях и прогулках для посетителей.
Познакомиться с Оптимусом можно во время обзорных экскурсий по Конюшенному двору, которые проводятся со вторника по пятницу. Гостям покажут лошадей разных пород, каретный сарай и кузницу, где традиционно куют подковы, а также расскажут об истории коневодства и происхождении крылатых выражений, связанных с лошадьми.
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Коломенское"