В Москве отреставрировали фасады дома поэта Майкова

В Москве завершился ремонт фасадов жилого дома поэта Аполлона Майкова — объекта культурного наследия федерального значения, передает департамент культурного наследия столицы.



Отмечается, что двухэтажное здание в стиле классицизм на Большой Спасской улице сохранилось до наших дней практически в неизменном виде.





«Жилой дом поэта Аполлона Майкова — великолепный образец памятника архитектуры конца XVIII века в стиле классицизм. Его главное украшение — центральная часть фасада, которая выделена более широкими выступами стен, маскаронами над окнами и завершена треугольным фронтоном с лепной композицией. Окна первого этажа — с веерными замками, а второго — с лепными розетками и лентами. В ходе работ особое внимание специалисты уделили белокаменным деталям: их расчистили, докомпоновали, зачеканили швы и выполнили биоцидную обработку и гидрофобизацию», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.





Ремонт проходил под контролем ведомства. Специалисты расчистили слои отделки, заново оштукатурили фасады и архитектурный декор, а затем окрасили их в исторический цвет.



