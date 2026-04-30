Объявлены итоги отбора участников XV Международного конкурса артистов балета

Стали известны итоги отбора участников XV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры России.



Соревнование пройдет с 25 июня по 5 июля в Москве на сцене Государственного академического Большого театра России. Мероприятие посвятят народному артисту СССР, выдающемуся хореографу современности Юрию Николаевичу Григоровичу.





Заявки на участие подали 362 танцовщика из 35 стран. По решению жюри до очных туров допустили 158 конкурсантов. Они представляют 30 государств: Австралию, Аргентину, Армению, Беларусь, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Грецию, Грузию, Италию, Испанию, Казахстан, Канаду, Китай, Кубу, Кыргызстан, Латвию, Монголию, Республику Корея, Россию, Румынию, Сербию, Словению, США, Турцию, Узбекистан, Францию, Швецию, ЮАР и Японию.





Оценивать мастерство конкурсантов предстоит авторитетному жюри. В его состав войдут деятели хореографии из России, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Казахстана, Китая, Кубы, Республики Корея, Сербии, Турции, ЮАР. Председателем жюри назначена народная артистка Российской Федерации Светлана Захарова.



