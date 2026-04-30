В Фойе Эрмитажного театра открылась выставка «Эрмитажные мгновения»

Фотовыставка включает работы фотографов Историко-информационной службы Эрмитажа Алексея Бронникова и Станислава Марченко, а также их коллег из центров-спутников и городов, где в 2025 году прошли Дни Эрмитажа. В экспозицию вошли как выверенные художественные работы, так и быстрые репортажные зарисовки: на них запечатлены здания и залы, люди музея и его гости, а также камерные и громкие события последнего года, развернувшиеся в стенах Эрмитажа.





«Это рассказ о масштабных проектах, которые привлекают в Эрмитаж политиков, руководителей культурных учреждений и ученых со всего мира. И о том, как выглядит закрытый для публики музей утром и в вечерние часы, зимой и летом. Как существуют в этом пространстве памяти и красоты сотрудники Эрмитажа и те, кому посчастливилось сюда попасть», — рассказали организаторы.