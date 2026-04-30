В Смоленске открылся музей-мастерская художника Альберта Сергеева
В Смоленске открыли музей-мастерскую народного художника России, скульптора Альберта Сергеева.
В экспозиции представлено более 400 экспонатов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В экспозиции представлено более 400 экспонатов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Торжественное мероприятие посетили дочери мастера — Ольга Альбертовна Барановская и Элеонора Альбертовна Сергеева. Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения скульптора, которое отмечается 30 апреля.
Музей разместился в здании бывшей мастерской Альберта Сергеева. По словам главы региона, это место было для художника вторым домом, где он создавал свои произведения. В 2025 году власти решили отремонтировать помещение за счет областного бюджета, полностью заменив полы, обновив стены и потолки, закупив мебель. Также провели реставрацию экспонатов и разработали сувенирную продукцию.
Альберт Сергеев родился в 1926 году в деревне Левенки (ныне — Темкинский район Смоленской области). С юности увлекался искусством, учился в художественной студии Вязьмы. С 1961 года преподавал на художественно-графическом факультете Смоленского государственного педагогического университета. Скульптор ушел из жизни в 2003 году.
Фото: пресс-служба губернатора Смоленской области