В Смоленске открылся музей-мастерская художника Альберта Сергеева

В Смоленске открыли музей-мастерскую народного художника России, скульптора Альберта Сергеева.



В экспозиции представлено более 400 экспонатов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.





Торжественное мероприятие посетили дочери мастера — Ольга Альбертовна Барановская и Элеонора Альбертовна Сергеева. Открытие приурочено к 100-летию со дня рождения скульптора, которое отмечается 30 апреля.





Музей разместился в здании бывшей мастерской Альберта Сергеева. По словам главы региона, это место было для художника вторым домом, где он создавал свои произведения. В 2025 году власти решили отремонтировать помещение за счет областного бюджета, полностью заменив полы, обновив стены и потолки, закупив мебель. Также провели реставрацию экспонатов и разработали сувенирную продукцию.



