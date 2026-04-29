В Вязьме подвели итоги международного конкурса чтецов «Обелиск»

В Вязьме состоялся финал международного конкурса чтецов «Обелиск», передает пресс-служба минкультуры и туризма Смоленской области.



Мероприятие было посвящено памяти артистов фронтовых концертных бригад, выступавших перед бойцами в годы Великой Отечественной войны.





Участниками стали более 250 чтецов из разных регионов России, а также из Республики Беларусь. Свои творческие номера представили коллективы Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Балашихи, Брянска, Нижнего Новгорода, Владивостока, Луганска и Калуги.





Председателем жюри выступила Татьяна Титова — президент Фонда поддержки творческих инициатив «Обелиск» и актриса Московского академического театра сатиры. В состав жюри вошли народная артистка России Алена Яковлева, вице-президент фонда «Обелиск», шеф-редактор радио «Культура», педагог, кандидат педагогических наук Марина Багдасарян, заслуженный артист России, актер и режиссер Московского академического театра сатиры Андрей Зенин, заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Ольга Кузина, а также актриса этого же театра Арина Кирсанова.





По итогам конкурса состоялась торжественная церемония награждения. Впервые был вручен специальный приз — Гран-при. Его обладателем стал студент ВТУ имени Щепкина Даниил Кривинский.



