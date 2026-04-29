В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль искусств «Человек Альфа/Alfa Human»
В Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая впервые проведут Международный фестиваль искусств «Человек Альфа/Alfa Human».
Как рассказали организаторы, события фестиваля развернутся более чем на десяти площадках.
В программе заявлены академические концерты, научно-просветительские лекции и специальные проекты. Среди участников — Теодор Курентзис, Хибла Герзмава, Борис Березовский, а также музыканты из Франции, Уругвая, Италии, Бразилии, Японии, Армении и Республики Корея, рассказал худрук Алексей Трифонов. Гости смогут посетить лекции о связях искусства и науки, перформансы и музыкальные маршруты, вписанные в городскую среду.
Открытие состоится на Чкаловской лестнице с оперной инсталляцией «Данте. Восхождение». Финал фестиваля пройдет на Стрелке — месте слияния Оки и Волги. Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул, что масштабная инсталляция у главного городского символа, выступления в «Пакгаузах» и камерные уличные концерты позволят жителям и туристам почти две недели жить в необычной атмосфере.
Организаторы добавили, что каждый год фестиваль будет посвящен одной ключевой фигуре российского арт-сообщества. Художником 2026 года избран Эрик Булатов (1933–2025), в творчестве которого центральными темами были пространство и свобода.
