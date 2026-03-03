В Ростове-на-Дону откроется выставка «Век Тихому Дону»
В Ростове-на-Дону 13 марта откроется выставка «Век Тихому Дону», приуроченная к столетию начала работы Михаила Шолохова над знаменитым романом.
Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, внук писателя Александр Шолохов, передает ТАСС.
Шолохов добавил, что юбилейные торжества охватят не только Ростов, но и станицу Вёшенскую, Москву и другие города страны.
Кроме того, в Ростовской области планируется создание фильма о жизни Михаила Шолохова. Инициативу поддержал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: портрет М. Шолохова. В. Ковригин/Общественное достояние