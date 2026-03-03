В Новосибирске завершился II Всероссийский конкурс имени В. А. Подъельского

В Новосибирске подвели итоги II Всероссийского конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени В. А. Подъельского.



Торжественная церемония закрытия прошла 1 марта в концертном зале «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова, собрав участников, педагогов и гостей из разных городов страны, сообщает региональное министерство культуры.





Конкурс посвящен памяти выдающегося музыковеда, теоретика и дирижера Владимира Подъельского — первого заведующего кафедрой народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.





В этом году мероприятие объединило юных музыкантов из 29 регионов России. Организационный комитет получил более 550 заявок, 289 из которых — на участие в очном формате. На сцену вышли 258 солистов и 28 ансамблей. Это учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, Новосибирской специальной музыкальной школы и учреждений среднего профессионального образования.





Конкурс проводился по четырем номинациям: баян и аккордеон, домра и балалайка, классическая гитара, ансамбли и оркестры. В каждой из них участники были распределены на шесть возрастных групп. Помимо основных наград, были предусмотрены специальные дипломы «За высокий уровень исполнительского мастерства» и «За концертмейстерское мастерство».



