В Москве в 2025 году обновили более 100 объектов культуры

В Москве подвели итоги масштабного обновления учреждений культуры и творческого образования за 2025 год. В список вошли более 100 объектов, где провели ремонт или закупили новое оборудование, сообщает департамент культуры столицы.





Свыше 30 обновленных объектов — детские школы искусств, больше 20 — театры и концертные организации. Кроме того, ремонт и модернизация затронули 17 библиотек и 12 музеев.





«Столичные культурные учреждения не только ремонтируют, но и оснащают современной техникой. Всего в прошлом году для них приобрели больше 11 тысяч единиц нового оборудования, в том числе световые и звуковые системы для театров, музыкальные инструменты для детских школ искусств», — отметила заммэра Наталья Сергунина.





Среди значимых событий года — открытие в декабре обновленного Музея героев Советского Союза и России. В сентябре завершилась реставрация исторического здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах. Также проведен капитальный ремонт в детской музыкальной школе имени А.К. Лядова.





Для театров в 2025 году при поддержке города закупили около двух тысяч единиц оборудования.



