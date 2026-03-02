Самарский театр оперы и балета покажет в Москве спектакли, претендующие на «Золотую Маску»

В марте на Новой сцене Государственного академического Большого театра России пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.



Коллектив под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака представит столичной публике три спектакля, получивших номинации на Национальную театральную премию «Золотая Маска»/





В число номинантов вошли сразу три постановки самарской труппы. На сцене Большого театра будет показана программа «Балеты Императорского двора». В неё вошли балет Риккардо Дриго «Роман Бутона розы» и балет Александра Глазунова «Времена года». Музыкальным руководителем программы выступает Евгений Хохлов, автором проекта — заслуженный артист России Юрий Бурлака.



