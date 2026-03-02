Ярославль получил высшую награду III премии «Туристические города»
Ярославль признан лидером среди туристических городов России, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Город получил Гран-при III премии «Туристические города» в категории «Город культурного наследия в туризме».
«Эта победа подтверждает масштаб проделанной работы по защите исторического облика региона, поддержке музеев и сохранению культурного наследия», — написал Евраев.
Глава области отметил, что город становится интересным для семейных туристов и молодежи, а не только для экскурсионных групп.
«Туризм для нас — это инфраструктура, рабочие места, новые проекты, качество жизни. Мы продолжаем системно работать над тем, чтобы Ярославская область оставалась привлекательной, удобной и интересной для путешественников», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора Ярославской области