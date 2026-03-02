В Донецке после пятилетнего перерыва открылся фестиваль «Прокофьевская весна»

В Донецке 1 марта стартовал масштабный музыкальный проект «Оркестр Непокоренных: симфония будущего».



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщат Минкультуры республики.



Ключевым событием стало торжественное открытие фестиваля «Прокофьевская весна», который вернулся в Донецк после пятилетнего перерыва. Проведение фестиваля приурочено к 135-летию со дня рождения великого земляка, композитора Сергея Прокофьева.





На первом концерте состоялось объединенного симфонического оркестра. На одной сцене выступили музыканты Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева и Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский». За дирижерским пультом стоял Эдуард Дядюра. Для зрителей прозвучали бессмертные произведения Моцарта, Рахманинова и Чайковского.



