Стартовали съемки сериала «Капитанская дочка» 

Стартовали съемки многосерийной эпической драмы «Капитанская дочка» — экранизации повести Александра Пушкина.



Главные роли исполняют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссер — Дима Литвиненко.



Авторы предлагают современное прочтение классики: психология персонажей приближена к сегодняшнему зрителю, а моральные дилеммы звучат остро и узнаваемо, сообщают создатели.





Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН» и на канале «Россия».



