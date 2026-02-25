Выставку Музея Победы «Маршал Победы. 130 лет» увидят в восьми регионах

В 2026 году в восьми регионах России развернется масштабный передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет», приуроченный к юбилею Георгия Константиновича Жукова.





Как сообщили в Музее Победы, выставка станет ключевым событием череды мероприятий, посвященных 130-летию Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа».





Экспозиция впервые представит широкой публике ранее недоступные артефакты из семейных архивов потомков полководца, материалы из фондов Музея Победы и видеоматериалы из фондов ФКУ «РГАКФД».





Посетители увидят уникальные предметы гражданского и военного быта, фотографии, письма и памятные подарки, принадлежавшие маршалу. Это около 30 подлинных реликвий — карманные и наручные часы, орденская планка, рабочая папка и особый экспонат: карманный фотоальбом, который Георгий Константинович лично изготовил в подарок для каждого члена семьи.





Выставочный проект состоит из 25 планшетов, охватывающих ключевые этапы жизни военачальника: от детства и учебы до участия в Первой мировой, Гражданской войнах, событий на Халхин-Голе и крупнейших сражениях Великой Отечественной. Более 100 оцифрованных фотографий и исторические справки раскрывают малоизвестные факты биографии маршала.





Первыми экспозицию увидят жители Белгорода. Торжественное открытие передвижного выставочного проекта «Маршал Победы. 130 лет» состоится 4 марта 2026 года в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».





В течение 2026 года проект увидят на площадках шести музеев — партнеров Международного проекта «Территория Победы» в Центральном федеральном округе — в Брянске, Коврове, Воронеже, Курске, Липецке и Туле. Также выставка будет представлена в Музее Победы в Москве и его филиале — Музее Г.К. Жукова в Калужской области.



