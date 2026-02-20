«Русские сезоны» откроются в Таиланде 27 февраля

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Тайская публика увидит выступления ведущих российских театров и музыкантов, посетит художественные выставки, кинопоказы и образовательные лекции.В афишу вошли: Академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Театр балета Бориса Эйфмана, Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Русский музей, Государственный Музей кино и Российская Академия художеств.«В последние годы культурные обмены между Россией и Таиландом динамично развиваются, сближая наши народы через язык искусства. Проведение „Русских сезонов“ — это знак доверия и взаимопонимания высокого уровня, которые мы поэтапно выстраивали благодаря „перекрестному“ Году культурных обменов и туризма, Дням духовной культуры и другим совместным мероприятиям. Мы с радостью дарим радушной таиландской публике яркий календарь культурных событий лучших учреждений и ведущих коллективов страны — наших „визитных карточек“. Программа представлена ключевыми жанровыми направлениями: классическая музыка, балет, народный танец, кино и изобразительное искусство», — отметила министр культуры Ольга Любимова.Церемония открытия пройдет 27 февраля на сцене Таиландского культурного центра в Бангкоке. Хедлайнером вечера станет народный артист России Денис Мацуев. Пианист-виртуоз выступит с концертом «От классики до джаза» в сопровождении Королевского Бангкокского симфонического оркестра. Вместе с ним на сцену выйдут заслуженный артист России Андрей Иванов, а также лауреаты международных конкурсов Борислав Струлёв, Софья Виланд, Софья Тюрина, Давид Ткебучава и Екатерина Мочалова.В этот же день в фойе центра откроется выставка «Дягилев. „Русские сезоны“. Генеральная репетиция» от Московской школы мозаики.