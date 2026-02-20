Завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Завершились съемки фильма «Батька Минай. Партизанская легенда» студии «Военфильм» и киностудией «Беларусьфильм».



Работа над картиной велась на двух площадках: в белорусских Смолевичах и в Калужской области, сообщили создатели.





«Завершились съемки нового российско-белорусского кинопроекта „Батька Минай. Партизанская легенда“. Фильм снимали российская студия „Военфильм“ и национальная киностудия „Беларусьфильм“. <...> Съемки проходили на натурной площадке „Беларусьфильма“ в Смолевичах и кинокомплексе студии „Военфильм“ в Медыни Калужской области», — отметили представители проекта.





По словам режиссера, продюсера и соавтора сценария Игоря Угольникова, замысел фильма в Белоруссии вынашивался давно.





«Минай — Шмырев — это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором, как поступить. <...> Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что, помимо профессионализма, люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — признался Угольников.



