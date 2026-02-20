Завершились съемки российско-белорусского фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»
Завершились съемки фильма «Батька Минай. Партизанская легенда» студии «Военфильм» и киностудией «Беларусьфильм».
Работа над картиной велась на двух площадках: в белорусских Смолевичах и в Калужской области, сообщили создатели.
Работа над картиной велась на двух площадках: в белорусских Смолевичах и в Калужской области, сообщили создатели.
«Завершились съемки нового российско-белорусского кинопроекта „Батька Минай. Партизанская легенда“. Фильм снимали российская студия „Военфильм“ и национальная киностудия „Беларусьфильм“. <...> Съемки проходили на натурной площадке „Беларусьфильма“ в Смолевичах и кинокомплексе студии „Военфильм“ в Медыни Калужской области», — отметили представители проекта.
По словам режиссера, продюсера и соавтора сценария Игоря Угольникова, замысел фильма в Белоруссии вынашивался давно.
«Минай — Шмырев — это настоящая легенда партизанского движения во всем Советском Союзе. Меня потрясло не только то, что этот человек создал практически партизанскую армию, а то, что он стоял все время перед выбором, как поступить. <...> Нам удалось собрать уникальную команду. Я отношусь к этому щепетильно. Потому что, помимо профессионализма, люди должны быть светлыми. Отношения должны быть теплыми, доверительными. Такое кино по-другому не сделать. Эта моя российско-белорусская группа — уже почти семья», — признался Угольников.
Производство ленты осуществлялось при поддержке Фонда кино (РФ) и Министерства культуры Республики Беларусь. Действие картины происходит в 1941 году на захваченных территориях Белоруссии. В центре сюжета — командир партизанского отряда Батька Минай, роль которого исполнил народный артист РФ Алексей Кравченко. Герой ведет успешную борьбу с врагом, срывая его снабжение и поддерживая наступление Красной армии. В ответ на это оккупанты, объявив Миная своим главным врагом, берут в заложники его детей. Перед партизаном встает мучительный выбор: как спасти семью в условиях войны, где, кажется, нет места пощаде.
В актерский состав также вошли Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие.
В актерский состав также вошли Сергей Маховиков, Михаил Горевой, Алексей Колган, Андрей Сипин, Надежда Борисова и другие.
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"