Севастопольская опера представит образовательную программу в Москве

С 3 по 7 марта 2026 года в Москве пройдет образовательная программа «Арт-волна: лаборатория медиа и сцены», организованная Севастопольским государственным театром оперы и балета.



Интенсивный практикум будет посвящен выстраиванию новых форм коммуникации между театральным сообществом, средствами массовой информации и представителями индустрии.





Как сообщили в пресс-службе театра, формат занятий предполагает не только лекции приглашенных экспертов, но и живое общение с детальным разбором практических кейсов. Образовательный курс разделен на пять тематических блоков. Участники обсудят формирование имиджа и самопрезентацию в цифровую эпоху («Цифровой и визуальный код артиста»), механизмы взаимодействия внутри театрального организма («Творец в системе: репертуар и соавторство»), а также поиск нового творческого языка через движение («Транскрипция движения: от книжной страницы к сценическому жесту»).





Отдельное внимание организаторы планируют уделить психологическому состоянию деятелей искусств. В блоке «Психологическое равновесие творца» эксперты расскажут о профилактике профессионального выгорания, методах работы с критикой и развитии эмоциональной устойчивости. Завершающая часть программы «PR в культуре: стратегии для артистов и медиа» познакомит слушателей с современными инструментами продвижения.





Лекторами и модераторами выступят известные деятели культуры и эксперты. В их числе главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор МГК имени П.И. Чайковского Евгения Кривицкая; директор медиацентра Высшей школы культурной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Гуля Балтаева; главный режиссер Севастопольского театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова; художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-опера» Илья Ильин, а также психолог и коуч Юлия Воронина и другие.



