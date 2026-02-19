В Омске пройдет VIII Фестиваль Новой музыки
С 13 марта по 2 апреля в Омске пройдет VIII Фестиваль Новой музыки.
Бессменный художественный руководитель маэстро Дмитрий Васильев вместе с Омским академическим симфоническим оркестром представит мировые и российские премьеры, сообщают организаторы.
Главная тема этого сезона — переосмысление традиций.
«С одной стороны, мы опираемся на мифы, материал которых уходит в глубокую древность и является частью нашего культурного кода, — пояснил Дмитрий Васильев. — С другой стороны — смело смотрим в будущее, пытаясь переосмыслить традиции».
Центральным инструментом фестиваля станет электроорган «Монарх» от нидерландской фирмы «Mixtuur», синтезирующий звучание 24 исторических органов.
В программу концерта-открытия войдет «Миф о соколе» Айрата Ишмуратова по мотивам венгерского эпоса и «Небесное движение» Эльмира Низамова. Солистами выступят Екатерина Мочалова (домра), Ирина Стачинская и Евгений Зайцев (флейты), Мария Власова (аккордеон) и Евгения Кривицкая (орган). Кульминацией вечера станут две мировые премьеры, написанные специально для Омского оркестра. Екатерина Хмелевская представит концерт Lux Aeterna по мотивам романа «Мастер и Маргарита», а Артем Васильев соединит русскую традицию с цифровыми технологиями в концерте для аккордеона с фонограммой.
В рамках фестиваля пройдут концерты «Триумф звука» с участием Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки ALTRO CORO, концерт «Новая сказка» для юных слушателей, «Электросимфония», который станет финалом фестиваля. Вместе с оркестром выступят участники Центра электроакустической музыки Московской консерватории. Программа включает мировую премьеру визуально-музыкальной композиции «Кружева» Николая Попова и другие премьеры.
В рамках фестиваля также пройдут открытые лекции и творческие встречи с приглашенными композиторами.
Фото предоставлено организатором