С 13 марта по 2 апреля в Омске пройдет VIII Фестиваль Новой музыки.



Бессменный художественный руководитель маэстро Дмитрий Васильев вместе с Омским академическим симфоническим оркестром представит мировые и российские премьеры, сообщают организаторы.





Главная тема этого сезона — переосмысление традиций.



«С одной стороны, мы опираемся на мифы, материал которых уходит в глубокую древность и является частью нашего культурного кода, — пояснил Дмитрий Васильев. — С другой стороны — смело смотрим в будущее, пытаясь переосмыслить традиции».



Центральным инструментом фестиваля станет электроорган «Монарх» от нидерландской фирмы «Mixtuur», синтезирующий звучание 24 исторических органов.





В программу концерта-открытия войдет «Миф о соколе» Айрата Ишмуратова по мотивам венгерского эпоса и «Небесное движение» Эльмира Низамова. Солистами выступят Екатерина Мочалова (домра), Ирина Стачинская и Евгений Зайцев (флейты), Мария Власова (аккордеон) и Евгения Кривицкая (орган). Кульминацией вечера станут две мировые премьеры, написанные специально для Омского оркестра. Екатерина Хмелевская представит концерт Lux Aeterna по мотивам романа «Мастер и Маргарита», а Артем Васильев соединит русскую традицию с цифровыми технологиями в концерте для аккордеона с фонограммой.



