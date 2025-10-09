В Екатеринбурге прошел VIII Симфонический форум России

В Екатеринбурге подвел итоги VIII Симфонический форум России.



Неделю на сцене Свердловской филармонии выступали оркестры из Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Воронежа и Петрозаводска. Кульминацией стал концерт легендарного Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева.





Первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов отметил, что за 15 лет в Форуме приняли участие около 40 симфонических коллективов страны, к концертной части присоединились семь ведущих коллективов.





Особенностью форума стали премьеры. Впервые в Екатеринбурге прозвучали Пятая симфония Чайковского, произведения чешских композиторов и симфоническая поэма Бориса Тищенко «Франческа да Римини» в исполнении петербургского оркестра.





Фото: пресс-служба Минкультуры России