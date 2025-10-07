О городе Гагарине в Смоленской области снимут фильм

По итогам всероссийского голосования в проекте «Малая Родина Первых» город Гагарин Смоленской области вошел в число лидеров.



Согласно информации пресс-службы регионального правительства, в качестве награды будет снят фильм, посвященный истории и традициям города.





«В рамках федерального проекта „Малая Родина Первых“ были подведены итоги всероссийского голосования за самые живописные и колоритные города России. Город Гагарин вошел в четверку лидеров по Центральному федеральному округу, набрав наибольшее количество голосов. <...> Теперь о Гагарине снимут мини-фильм, в котором расскажут об истории города, его традициях и обычаях, а также [покажут] уникальные особенности, которые делают Гагарин особенным местом на карте нашей страны», — говорится в сообщении.





В пресс-службе добавили, что Гагарин славится культурным наследием и мемориальными музеями, рассказывающими о первом космонавте Земли.





«Очень рад, что благодаря победе в проекте вся страна сможет лучше узнать историю этого уникального места. Это прекрасная возможность по-новому открыть для себя Смоленскую землю», — цитирует пресс-служба губернатора Смоленской области Василия Анохина.





Фото: Pixabay