В пятницу, 3 октября, на 95-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Гуляева.





О кончине артистки сообщает МХТ им. А.П. Чехова.





Нина Гуляева впервые вышла на мхатовскую сцену еще студенткой Школы-студии МХАТ, в 1954 году стала полноправной участницей труппы, сообщили в театре.





«Миниатюрная, задорная, звонкая, пропевающая, протанцовывающая свои роли, она начинала как травести: Митиль в «Синей птице», Принц Мамилий в «Зимней сказке», Шурка в «Егоре Булычове»… Одна из самых знаменитых ролей — Суок в «Трех толстяках» 1961 года. Эту роль критики называли смыслом всего спектакля, писали о том, с каким «блеском точности Гуляева изображает куклу — настоящую куклу наследника Тутти», — говорится в сообщении.





В театре отметили. что Гуляевой были подвластны и лирические, и трагедийные образы, — за роль старухи Анны в «Последнем сроке» по Распутину она в 1978 году получила Госпремию.





За свою карьеру в театре Нина Гуляева сыграла около 60 ролей. Ее последними работами стали «Белые ночи» во МХАТе и «Дядя Ваня» в Театре Наций (премьеры обоих состоялись в 2019 году).





Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени будет сообщено дополнительно.









Фото: МХТ им. А.П. Чехова