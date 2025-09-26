В Выксе представят выставочный проект об индустриальном домостроении СССР

В Выксе пройдет выставка-исследование «Счастливая жизнь в квадрате. Выксунский эксперимент и индустриальное домостроение в СССР».



Проект организован при поддержке фонда «ОМК-Участие» и Музея архитектуры им. А.В. Щусева, куратором выступил Марк Акопян.





Экспозиция будет развернута на двух площадках: в Музее истории Выксунского металлургического завода и в квартире первого экспериментального крупнопанельного дома серии 1-464, построенного в Выксе в 1958 году. Именно этот дом стал прототипом самой массовой серии в СССР 1960–1970-х годов.





Выставка предлагает взглянуть на программу индустриального домостроения как на масштабную утопию и технологический прорыв, который изменил быт миллионов людей и стал частью общемирового движения модернизма.





«Мы не утверждаем, что панелька — лучшее творение в истории архитектуры, но призываем задуматься о том, какую роль сыграл этот архитектурный проект», — говорит куратор выставки Марк Акопян.





В музейном зале гости увидят эволюцию архитектурной мысли: от проектов русского авангарда 1920-х годов до разработок эпохи шестой пятилетки и «бумажной архитектуры». Диалог с наследием прошлого продолжат работы современных художников.





Вторая часть выставки в квартире панельного дома посвящена повседневной жизни. С помощью архивных фото, видеоинтервью с жителями, предметов быта и даже тематических ароматов здесь воссоздана атмосфера 1960–1970-х годов, позволяющая понять, как советские люди обживали новое пространство.





Выставка будет открыта с 13 октября 2025 года по 18 января 2026 года.





Фото предоставлено организатором