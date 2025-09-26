В Дербенте стартовал Второй фестиваль современного искусства «Нарма»

В Дагестане стартовал Второй фестиваль современного искусства «Нарма».



Как сообщила генеральный продюсер события Юлия Обухова, в этом году количество участников возросло.





«Более 15 артистов из разных регионов России планируют выступить и представить свои работы на фестивале. В прошлом году участников было меньше десяти. Мы рады, что „Нарма“ собирает артистов со всей страны. Фестиваль еще совсем молодой и только набирает обороты, поэтому внимание со всей страны нам очень приятно, важно и ценно. Конечно, мы бы хотели, чтобы в будущем наш фестиваль объединял тех, кто любит искусство и живет им не только в России, но и в других странах», — рассказала Юлия Обухова.





Программа фестиваля будет представлена на восьми площадках, среди которых как исторические памятники, так и новые общественные пространства. Гостей ждут выставки, музыкальные выступления, мастер-классы, экскурсии, лекции и ярмарка товаров от местных производителей. Особой локацией станет крепость Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ее древнем подземном водохранилище (VI–XVII вв.) покажут мультимедийную инсталляцию, основанную на игре света и отражений.





Кроме того, на территории завода «Дербент Вино» художники Магомедмурад Уцумиев и Максим Силенков представят интерактивную инсталляцию, созданную на основе материалов автономных экспедиций по отдаленным уголкам Дагестана.





Фото: Unsplash