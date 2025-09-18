Стартовал прием заявок на премию «Наследие дороже»

В России учреждена первая национальная премия «Наследие дороже».





Премия призвана находить и поддерживать тех, кто сохраняет историко-архитектурное наследие страны. Прием заявок на соискание премии продлится до 31 октября 2025 года.





Учредителями выступают Благотворительный Фонд «Том Сойер Фест» — Наследие» и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Официальным партнером премии выступает подведомственное Минкультуры России Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.





Победителей в семи номинациях определит экспертное жюри, в которое вошли лидеры общественного мнения в деле сохранения наследия. Для бизнеса предусмотрены три категории: «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей», «Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 миллионов рублей» и «Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 миллионов рублей». Для НКО и волонтеров — две: «Эффективный фандрайзинг» и «Креативный подход». Номинация для региональных и муниципальных органов власти — «Не сноси и сохрани». Также предусмотрена спецноминация «Личный вклад» — для меценатов и общественных деятелей.





Церемония награждения лауреатов премии запланирована на январь 2026 года и пройдет в Калининграде.















