В семи городах пройдут показы первого фестиваля якутского кино

Первый фестиваль якутского кино «Саха Синема» пройдет с 21 по 27 сентября в кинотеатрах сети «Синема Парк и Формула Кино» в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени.



Мероприятие приурочено ко Дню государственности Республики Саха (Якутия) и организовано при поддержке Постоянного представительства Якутии при президенте Российской Федерации.





«Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино. Уверен, что фестиваль внесет неоценимый вклад в развитие культурного диалога между регионами России, а „Саха Синема“ станет традиционным культурным событием, которое ещё больше укрепит позиции регионального отечественного кинематографа», — подчеркнул Андрей Федотов, постпред Республики Саха (Якутия) при президенте РФ.





Торжественное открытие фестиваля состоится 21 сентября в 17:00 в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис». Гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, шоу строганины от компании «Сила Сибири», национальными играми «Хабылык» и «Хаамыска», а также выступление этно-певицы Марисабель.





В программе фестиваля запланированы показы картин «Подари мне цветы», «Не хороните меня без Ивана», «Диодорова. Против течения», «Там, где танцуют стерхи», «Алдан», «Надо мною солнце не садится». Фильм закрытия будет показан 27 сентября.





Фото: Freepik