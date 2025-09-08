Прием заявок на конкурс «Вся страна» завершен: началась работа жюри

08.09.2025
Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который проводится Российским музыкальным союзом (РМС) при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Всего на конкурс поступило 233 заявки от солистов и творческих коллективов со всей России. География проекта охватила самые разные уголки страны. Больше всего работ прислали участники из Центрального округа. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Владивостока, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода.
После технической экспертизы конкурсные материалы будут размещены на сайте проекта. До 31 октября продлится работа жюри: видные деятели культуры и искусства из России и стран ближнего зарубежья выберут лучшие номера исполнителей из всех федеральных округов и новых присоединенных территорий РФ.
После подсчета голосов жюри на сайте проекта будут опубликованы имена девяти финалистов – по одному от каждого федерального округа и новых присоединенных территорий РФ. С 1 по 28 ноября на сайте будет открыто зрительское голосование, по результатам которого из числа финалистов будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.
Имена победителей станут известны на финальном гала-концерте, который пройдет в Москве в начале декабря. На концерте исполнители представят как фольклорные композиции из собственного репертуара, так и номера, подготовленные по заданию жюри. В ходе финала за них вновь будут голосовать члены жюри. Конкурсанты, которые займут призовые места, получат денежные премии. Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте проекта и на портале «Культура.РФ».
Фото из архива Российского музыкального союза