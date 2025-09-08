Прием заявок на конкурс «Вся страна» завершен: началась работа жюри





Фото из архива Российского музыкального союза

Всего на конкурс поступило 233 заявки от солистов и творческих коллективов со всей России. География проекта охватила самые разные уголки страны. Больше всего работ прислали участники из Центрального округа. Самыми активными стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Владивостока, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода.После технической экспертизы конкурсные материалы будут размещены на сайте проекта. До 31 октября продлится работа жюри: видные деятели культуры и искусства из России и стран ближнего зарубежья выберут лучшие номера исполнителей из всех федеральных округов и новых присоединенных территорий РФ.После подсчета голосов жюри на сайте проекта будут опубликованы имена девяти финалистов – по одному от каждого федерального округа и новых присоединенных территорий РФ. С 1 по 28 ноября на сайте будет открыто зрительское голосование, по результатам которого из числа финалистов будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.Имена победителей станут известны на финальном гала-концерте, который пройдет в Москве в начале декабря. На концерте исполнители представят как фольклорные композиции из собственного репертуара, так и номера, подготовленные по заданию жюри. В ходе финала за них вновь будут голосовать члены жюри. Конкурсанты, которые займут призовые места, получат денежные премии. Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте проекта и на портале «Культура.РФ».